РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Для учащихся школ Подольска с 9 по 12 декабря будут проводить классные часы и лекции по правам детей в рамках недели правовых знаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Общешкольная неделя правовых знаний в рамках празднования Дня конституции РФ и Международного дня прав человека пройдет с 9 по 12 декабря в городском округе Подольск.

«Активное участие в мероприятии примут учащиеся 1-11 классов всех общеобразовательных учреждений округа, а также специалисты системы профилактики, педагоги и другие. Так, в течение недели правовых знаний запланированы классные часы «Правила внутреннего распорядка учащихся», информационные минутки на уроках обществознания «Голос каждого ребенка должен быть услышан», беседы, лекции и круглые столы. Среди учащихся 5-6-х классов пройдет турнир знатоков прав, а ребят постарше ждет историко-правовая интеллектуальная викторина, конкурс эссе «Человек в мире правил», конкурс агитбригад «Я и закон» и многое другое», – говорится в сообщении.

Для самых маленьких школьников будут организованы правовые интеллектуальные игры – «Соблюдаем устав школы. Правила для учащихся», «Правовой калейдоскоп» и проведены классные родительские собрания «Права ребенка в семье».

Общешкольная неделя проводится в целях формирования компетентности в области прав человека, в том числе и прав ребенка, социализации школьников, а также актуализации задач правового образования учащихся.