РИАМО - 2 дек. В рамках реконструкции Дорожной улицы в Москве были построены три подземных пешеходных перехода у платформы Курского направления МЖД Красный Строитель, у дома 20, корпус 1, и в районе пересечения улицы с Сумским проездом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«После реконструкции Дорожная улица станет более удобной для автомобилистов и более безопасной для пешеходов. <…> Реконструкция Дорожной улицы проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. После завершения работ она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новый переход появился у остановочного пункта Курского направления МЖД Красный Строитель. Длина прохожей части - 28,3 метра, ширина - 4 метра. Второй переход построен у дома 20, корпус 1, по улице Дорожной. Длина прохожей части составила 24,7 метра, ширина – 4 метра. Лестничные и пандусные сходы обоих объектов расположены вдоль бортов проезжей части Дорожной улицы.

Еще переход возвели на улице Дорожной в районе пересечения с Сумским проездом. Длина прохожей части - 4,7 метра, ширина - 5,1 метра. Один выход - у дома №125, строение 15А, по Дорожной улице. Второй выход - у ТЦ Metro Cash&Carry.