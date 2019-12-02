РИАМО - 2 дек. Более 3 миллионов контрафактных голографических наклеек с товарным знаком моторного масла Castrol обнаружили домодедовские таможенники, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в складском помещении, расположенном на территории аэропорта Домодедово, домодедовские таможенники задержали товары, перемещаемые из Читы в адрес индивидуального предпринимателя», - говорится в сообщении.

Товары были изъяты и арестованы, а также помещены в зону таможенного контроля.

В ходе досмотра среди одежды, обуви, аксессуаров, сумок и других товаров сотрудники Домодедовской таможни обнаружили листы с голографическими наклейками моторного масла Castrol - более 3 миллионов штук. На наклейках был штрих-код, а также буквенно-цифровой код для отправки в тексте СМС.

Сотрудники таможни уведомили правообладателя товарного знака Castrol в России о факте обнаружения контрафактной продукции и возможного нарушения прав правообладателя на зарегистрированный товарный знак.

Правообладатель заявил о контрафактности товаров и нарушении его прав. Одним из признаков контрафактности товара являлось то, что отсутствовал уникальный идентификационный код на каждой из наклеек. В этом случае идентификационный код был скопирован множество раз, что не допускается на оригинальной продукции.

Домодедовские таможенники передали материалы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово с целью рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении.