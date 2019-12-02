РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В подмосковном Подольске определили семь мест для проведения ярмарок, которые будут работать в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Постановлением администрации Подольска №1512 утвержден перечень мест проведения ярмарок на территории округа в 2020 году. Всего было определено 7 площадок: универсальная ярмарка на улице Большой Серпуховской, 19; универсальная ярмарка у привокзальной площади в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожной, 10; на пешеходной зоне перед концертным залом администрации по улице Кирова, 4. Ярмарка будет действовать в праздничные дни (по субботам и воскресеньям) в рамках акции «Ценопад», – говорится в сообщении.

В новом году универсальная ярмарка также будет работать на Ленинградском проезде, дом 2; в микрорайоне Климовск на улице Симферопольской (у ТК «Гранд-Сити») и на улице Ленина (у Дома культуры «Машиностроитель»). В микрорайоне Кузнечики ярмарка будет работать на улице Академика Доллежаля, вблизи дома №3.

Традиционно на ярмарках «Ценопад» будут продукты сельхозпроизводителей по низким ценам. Также на них можно будет приобрести различные мясные продукты, сыры, одежду и многое другое.