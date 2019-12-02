РИАМО - 2 дек. На улице Балтийская Северного округа Москвы 3 декабря временно ограничат движение из-за проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Движение ограничат 3 декабря на одной полосе от дома 80, корпуса 70, по Ленинградскому проспекту до дома 9 на улице Балтийская с 14:30 до 16:30 и с 17:30 до 19:30.

Возле дома 37, корпуса 11, по Ленинградскому проспекту будет организована временная парковка с 3:00 до 17:00, которая предназначается для размещения автобусов, перевозящих участников мероприятия.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства - членов ООН проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.