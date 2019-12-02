РИАМО - 2 дек. В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2019 году будет перевыполнен план по вводу в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости, за три квартала 2019-го сдали в эксплуатацию 1,75 миллиона квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«В 2019 году в ТиНАО запланирован ввод почти 2,3 миллиона «квадратов» жилой и нежилой недвижимости. Однако, по-видимому, план будет перевыполнен. До достижения годового показателя нам осталось ввести около 200 тысяч квадратных метров, а заключения о соответствии уже получены на 300 тысяч квадратов», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что до конца года, возможно, будет достигнуто значение в 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости. За три квартала этого года в ТиНАО введено 1,75 миллиона «квадратов», что значительно превышает показатель аналогичного периода 2018 года, тогда на новых территориях было введено более 1 миллиона квадратных метров.

Спрос на недвижимость остается стабильным. Интерес покупателей жилья обоснован приемлемой ценой, достойным предложением, комплексным развитием социальной и транспортной инфраструктуры — новые территории хорошо подходят для проживания тем, кто каждый день ездит на работу в центр Москвы.

Желающие найти работу в шаговой доступности от дома тоже смогут это сделать. В большинстве жилых комплексов первые этажи предназначены под коммерческие помещения.

Нежилая недвижимость также пользуется спросом. Изначально было запланировано ввести в строй почти 580 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов, а ввели более 700 тысяч. План уже перевыполнен более чем на 20%.

«Сейчас в стадии проектирования и строительства находится целый ряд знаковых объектов, на которых будут организованы высококвалифицированные и высокооплачиваемые места приложения труда. В частности, вдоль Центральной кольцевой автодороги появится несколько технопарков», - отметил Жидкин.