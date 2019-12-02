РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В подмосковном Подольске оборот организаций вырос на 24% с начала текущего года, также положительная динамика отмечается по отгрузке продукции и розничному товарообороту, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Показатели социально-экономического развития городского округа Подольск по итогам 11 месяцев имеют устойчивую динамику роста. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года оборот организаций вырос на 24%. Положительная динамика отмечена по отгрузке производимой продукции, розничному товарообороту, инвестициям, прибыли, а также заработной плате», – говорится в сообщении.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по всем видам экономической деятельности вырос на 3%. По этому показателю Подольск занимает седьмое место в Московской области. Положительная динамика отмечается практически по всем отраслям обрабатывающей промышленности.

«Наиболее высокие темпы промышленного роста продемонстрировали: производство машин и оборудования – рост в 3,3 раза; полиграфическая деятельность – на 93%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 26%; на 14% выросло производство бумаги и бумажных изделий; производство пищевых продуктов – на 14%, а производство химических веществ и химических продуктов – на 12%», – отмечается в материале.

Отмечена положительная динамика по розничному товарообороту по крупным и средним организациям, индекс составил 115,6%. Прибыль крупных и средних организаций характеризуется увеличением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4%. Рост отмечается и по уровню среднемесячной заработной платы – на 5,5%.