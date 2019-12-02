РИАМО - 2 дек. На праздничной выставке «Японский сад, царство мхов и новогодние растения» гости увидят живые мексиканские «рождественские звезды», редкие папоротники и новогоднее дерево с десятками алых цветков, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Новогодний сад будет открыт для посетителей до 19 января.

«Посетители выставки окажутся в уникальном зеленом пространстве с японским домом и цветущим садом, в котором чудом распустятся почти что сакуры — роскошные ароматные азалии, или «розовые кустарники», - говорится в сообщении.

Азалии в японском саду будут цвести до конца выставки, хоть по законам природы, это происходит только в начале весны, однако сотрудники сада специально перенесли их цветение, чтобы подарить зимней Москве весну.

Гости выставки также увидят царство мхов, которых насчитывается в мире более 12 тысяч видов. А на входе в оранжерею пришедшие встретят уникальное новогоднее дерево — пышную азалиевую елку, усыпанную цветами.

На выставке представлены сотни разноцветных «рождественских звезд» в виде живых мексиканские пуансеттий, или молочаев красивейших, что наполнили оранжерею атмосферой Нового года.

«В первый же день выставка получила народное название «выставка-рай», в социальных сетях активно выкладывают фото и видео из сада с соответствующим хештегом», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.