РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 дек. Подольский спортсмен Сергей Емелин победил на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

В Москве 30 ноября завершился международный турнир Гран-при Москвы – Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе. В рамках турнира прошла матчевая встреча сборных России против сборной мира. Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках.

«Сборная России одержала убедительную победу над сборной мира со счетом 11:1. Свой достойный вклад внес подольский борец Сергей Емелин, представляющий центральный спортивный клуб «Витязь». В личном зачете Емелин одержал досрочную победу над борцом из Казахстана Айдосом Султангали (9:0). В рамках командного противостояния сборных России и сборной мира Сергей встретился с молдаванином Виктором Чобану, которому уступил на чемпионате Европы-2019. На Кубке Алроса-2019 Сергей взял реванш у давнего противника, победив Чобану всухую – 7:0», – говорится в сообщении.

По словам президента подольского центрального спортивного клуба «Витязь» Бориса Иванюженкова, подольский борец является лучшим в мире в своем весе.

«Поздравляю Сергея и его тренера Валерия Романова. Поздравляю с победами над противниками и, в первую очередь, над собой. Самое сложное, будучи лучшим, дисциплинированно выполнять установки тренера», – пояснил Иванюженков.