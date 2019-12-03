Первая неделя декабря в Московском регионе будет отмечена капризами зимы: похолодание понедельника сменится оттепелью в воскресенье. И это, похоже, задаст тренд не только всему декабрю, но и в целом зиме 2019-2020. По прогнозам, она ожидается довольно теплой, хотя не исключены и холодные «приветы» из Арктики. Правда, долгосрочных прогнозов метеорологи пока не дают, в том числе остается интригой, что за погода ожидает нас в Новый год. Зато синоптики рассказали РИАМО, каким будет декабрь ждет жителей Москвы и Подмосковья в этом году.

Морозец и снег сменятся оттепелью на выходных

По данным центра погоды «Фобос», до середины первой недели декабря Московский регион окажется во власти слабоотрицательных температур – придет похолодание. При ясном небе температура по ночам будет опускаться от минус трех - четырех градусов до минус восьми - девяти градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус трех - одного градусов в Москве и до минус пяти – нуля градусов в Подмосковье.

Как сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такая ситуация сохранится до среды, 4 декабря.

«Также в первой половине недели ожидаются осадки: мелкие высыпания в понедельник перейдут ко вторнику и среде в небольшой снег», - обещает Тишковец.

А в четверг, 5 декабря, в регион придет теплый фронт: снег начнет чередоваться с мокрым снегом, но осадки будут слабыми. Вплоть до воскресенья по ночам установятся околонулевые температуры, а дневная температура составит один - три градуса выше нуля. Оттепель конца недели установится на фоне стабильно пасмурного неба.

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Зимние дожди

В свою очередь портал Gismeteo прогнозирует, что температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней и достигнет минимальных значений к католическому Рождеству – 25 декабря. При этом жителей Москвы и Подмосковья не ожидает ни одного по-настоящему ясного дня, а на протяжении трех недель будут идти осадки. Мало того, 7-8, 14, а также 18-19 декабря и вовсе ожидаются зимние дожди.

Самой холодной будет ночь на 24 декабря, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут около 23 градусов мороза. Самая низкая дневная температура – минус 17 градусов – ожидается также 24 декабря. Самая теплая ночь предстоящего месяца – плюс один градус – ожидается с 5 на 6, с 7 на 8 и с 13 на 14 декабря, а самая высокая дневная температура – три градуса выше нуля – 7 и 14 декабря.

Тем не менее, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечает, что эта картина – лишь один из вероятных сценариев погоды из тех, которые синоптики прогнозируют на данный момент.

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Теплый декабрь и интрига с Новым годом

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, среднемесячное климатическое значение декабря в Москве – минус шесть градусов. При этом в нынешнем году среднемесячная температура как самого декабря, так и всей зимы в целом ожидается около или выше нормы. Что до осадков, то в декабре их количество будет соответствовать средним многолетним значениям. Проще говоря – по-настоящему холодно не будет.

«Тепло в начале декабря еще не говорит о том, что такая погода будет постоянно», – утешает Вильфанд.

По его словам, москвичей и жителей Подмосковья ждут не только потепления, но и похолодания.

«Очередное похолодание может ожидать нас уже во второй неделе декабря», - прогнозирует он.

Правда, добавляет, что более подробно об этом можно будет сказать лишь во вторник-среду.

Собеседник РИАМО объясняет, что долгосрочные прогнозы погоды требуют корректировки каждые десять дней.

«Какой погоды жителям Московского региона ждать на новогодние праздники, можно будет сказать не ранее чем в начале третьей декады декабря», - уточняет Вильфанд.

С ним согласен и Евгений Тишковец, который считает, что конкретную температуру на зимние праздники пока назвать невозможно.

«Если вам кто-то сейчас скажет, какая температура будет на Новый год – это шарлатанство», - предупреждает он.

Тем не менее, по предварительным данным, в январе - феврале положительная температурная аномалия составит 2-3 градуса, в отдельные периоды – до 4-6 градусов выше нуля, отмечает Евгений Тишковец.

Несмотря на то, что нельзя исключить некоторые арктические вторжения, они не будут определять общую ситуацию с погодой.

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