РИАМО - 2 дек. В понедельник в вечерний час пик на дорогах Москвы образовались заторы в восемь баллов из десяти возможных, улучшение транспортной ситуации ожидается к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки отмечаются на севере, северо-западе, юго-западе, юго-востоке, востоке МКАД. Также сильно загружены кольцевые трассы – Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

В центре города заторы отмечены около станций метро «Сретенский бульвар», «Цветной бульвар», «Лубянка», «Арбатская», на Москворецкой, Серебрянической и Раушской набережных и Бульварном кольце.

К 20:00 в столице загруженность дорог прогнозируется в пять баллов, а к 21:00 они будут практически свободны – всего три балла.