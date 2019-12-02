РИАМО - 2 дек. Четвертый зимний сезон образовательной программы стартовал на ВДНХ, участники мероприятий смогут узнать много нового о психологии, архитектуре, дизайну, увидеть спектакли и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Образовательная программа «Знание. ВДНХ» проходит с 2016 года. За четыре летних и три зимних сезона около 65 тысяч человек посетили свыше 1150 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов. В этом сезоне лекции, мастер-классы и другие мероприятия будут проходить в павильоне «Рабочий и колхозница», «Доме ремесел» и центре славянской письменности «Слово».

«На протяжении трех месяцев посетителей будут ждать бесплатные лекции известных культурологов, историков, психологов, дизайнеров, финансовых и ИТ-специалистов, а также мастер-классы, концерты, творческие встречи и кинопоказы», - говорится в сообщении.

Слушатели смогут многое узнать об истории и архитектуре, так, например, 4 декабря стартует цикл лекций «Москва многонациональная», в ходе которого москвичам расскажут, как в разное время в столице жилось британцам, французам, немцам, евреям, итальянцам и полякам.

О работе фотографа в городе, о том, как снимать архитектуру, городские пейзажи, портреты и селфи можно будет узнать на курсе занятий 14 декабря.

Также заработает лекций Digital Moscow, на котором будет рассказано, как менялась Москва в условиях цифровых технологий и машинного обучения.

Танцевально-двигательный психотерапевт Алена Буренкова с 6 декабря расскажет о психологических аспектах движения и танца, о том, как игры и творчество помогают здоровью, а также как разнообразить повседневную жизнь.

А юных посетителей ВДНХ 21 декабря ждет кукольный спектакль «Рождество в домике Петсона». Кроме этого, в рамках образовательной программы впервые актриса и режиссер Алиса Гребенщикова подготовила серию интерактивных диафильмов-сказок для детей. Первый из них — «Вместе с Пеппи» — покажут 20 декабря.