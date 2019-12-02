РИАМО - 2 дек. Работники Коломенского поисково-спасательного отряда вызволили из запертой квартиры пожилую женщину в Луховицах, дверь удалось сохранить, пришлось лишь поменять замки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Пенсионерка потеряла в квартире ключи, поэтому не могла покинуть свое жилье.

«Мы оперативно прибыли на вызов. Связь с пенсионеркой приходилось поддерживать через стену. С помощью специального спасательного инструмента мы провели деблокировку двери. Основной сложностью было сохранить целостность двери, чтобы женщине не пришлось ее чинить. Но все прошло гладко, и мы заменили замки на двери», - сказал спасатель, старший смены Виталий Дергачев.

Он добавил, что женщина была очень благодарна спасателям, и такие ситуации не являются единичными.

«Люди часто по своей невнимательности попадают в подобные ситуации. То родители уйдут, забыв ребенка дома, то дверь захлопнется во время выбрасывания мусора. Разные случаи попадаются. Уважаемые граждане, будьте внимательны с захлопывающимися дверными замками», - отметил Дергачев.