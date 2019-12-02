РИАМО – 2 дек. Сервисами проката велосипедов и самокатов в июне-августе 2019 года в Москве воспользовались почти 90 тысяч абонентов Tele2, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Завершившийся столичный сезон проката стал рекордным по своей продолжительности и числу арендованных велосипедов и электросамокатов. Оказалось, что московские абоненты Tele2 все чаще предпочитают экологичный транспорт, полностью исключающий вредные выбросы в окружающую среду», - говорится в сообщении.

Специалисты проектного офиса big data провели исследование и проанализировали пользователей проката велосипедов и электросамокатов. В результате доля велосипедистов составила 86% среди общего числа пользователей сервисами.

Клиенты оператора стали активными пользователями сервисов проката, в частности, за три месяца на велосипед и электросамокат пересели 87 820 человек.

Средний возраст клиента Tele2, который сделал выбор в пользу экологически чистых видов транспорта, – 33 года. Самым взрослым пользователем сервиса стал абонент в возрасте 86 лет, который для поездок по столице выбрал электросамокат.

Компания Tele2 оценила активность этих клиентов по потреблению мобильного интернета. В общем абоненты оператора, пересевшие с автомобиля на экологичный вид транспорта, за три летних месяца скачали 1,7 Пб трафика.