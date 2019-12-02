РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 дек. Детский кинозал начал работать в библиотеке №8 городского округа Мытищи, ребята смогут посещать его по воскресеньям, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«В библиотеке №8 по воскресеньям в 15:00 начал работать кинозал «Волшебный мир детского кино». Первый сеанс состоялся 1 декабря и был посвящен автору книги «Как Гринч Рождество украл» Доктору Сьюз. Ребята посмотрели мультфильм «Гринч» - это замечательная, веселая история про Рождественское чудо, которое учит добру. В этом и заключается основная идея библиотечного кинозала - от кинофильма и мультфильма к чтению книг», - говорится в сообщении.

Показы мультфильмов и фильмов в кинозале библиотеки планируется проводить на регулярной основе по воскресеньям в 15:00. Репертуар показа посетители выбирают сами на общем собрании в день просмотра или его определяют работники библиотеки.

Библиотека располагается по адресу: город Мытищи, 2-й Щелковский проезд, дом №7. Телефон для справок: +7(495)583 23 60.