Третье декабря во всем мире отмечается как День инвалидов. Известный изобретатель шрифта для слепых Луи Брайль полностью ослеп в пятилетнем возрасте после травмы. Родители хотели дать своему мальчику ремесло, и он научился плести бахрому для конской упряжи и шить домашние туфли. Так же и в московской школе-интернате №1 для слепых учеников стараются обучить полезной профессии, и они делают из дерева красивые предметы для быта – новогодние елки, шахматы, домики для хомячков. О том, как в группе трудовой реабилитации особенные дети обучаются ремеслу и что из этого получается, читайте в материале РИАМО.

Группа трудовой реабилитации

фото предоставлены интернатом из архива учреждения На фото: классный руководитель и воспитатель группы трудовой реабилитации школы-интерната №1 для слепых и слабовидящих Никита Сергеевич Сатанин. фото предоставлены интернатом из архива учреждения 1 из 2

В московской школе-интернате №1 в специальных коррекционных классах обучаются незрячие ребята.

По словам классного руководителя и воспитателя группы трудовой реабилитации школы-интерната №1 для слепых и слабовидящих Никиты Сергеевича Сатанина, их незрячие выпускники социально очень уязвимы. После окончания школы-интерната ребятам сложно самореализоваться, получить образование, профессию и устроиться на работу. На рынке труда незрячие с неполным средним образованием не нужны.

Поэтому в школе пытаются помочь своим выпускникам. В 2016 году на базе учреждения по инициативе директора Ивана Владимировича Вишнивецкого и при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения была создана группа трудовой реабилитации (ГТР). В нее набирают выпускников 9-х классов.

Среди преподавателей группы есть учителя технологии, ориентировки в пространстве, информатики, адаптивной физической культуры, социально-бытовой ориентировки, а также воспитатели, реабилитолог, педагог-психолог и педагоги дополнительного образования.

Первую половину дня ребята трудятся в мастерской. Работают с деревом. Так появляются на свет карандашницы, шахматы, головоломки, игры для слепых, разделочные доски, подставки под горячее, скворечники и домики для хомячков, а еще табуретки, вешалки, полки любых размеров и другие изделия из дерева.

В процессе трудовой реабилитации формируются и развиваются умения и навыки, помогающие ребятам в самостоятельной взрослой жизни.

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Новогодние елки своими руками

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Сейчас ребят готовят партию праздничных новогодних елок из сосновой древесины.

Эти веселые рукотворные елки так и просятся на подарки. Устоять невозможно. Особенно, когда узнаешь, что в их создании принимали участие абсолютно незрячие выпускники интерната.

«Учащиеся шлифуют деревянные заготовки, зажатые в тисках на столярном станке, а также украшают готовые экземпляры. Процесс длительный и сложный. Но все хорошо справляются», - рассказывает Никита Сергеевич.

Он курирует группу трудовой реабилитации и модерирует ее страницу под названием «Мастерская Брайля» в сети Instagram.

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Вырезать елки из дерева, шлифовать и украшать их, а еще делать игру «Крестики-нолики» для слепых придумала педагог школы Алина Геннадьевна Львова.

Во второй половине дня ребята посещают кружки дополнительного образования, мастер-классы, мероприятия профориентационной направленности и даже экскурсии. Совсем недавно они побывали на тактильной экспозиции выставочной программы «Язык скульптуры по Брайлю» в Третьяковской галерее. Все экспонаты выставки для тех, кто не имеет возможности увидеть произведения искусства с помощью зрения, можно «рассмотреть» руками.

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Не хватает партнерства

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За три года реализации программы уже есть конкретные результаты. В первую очередь они заключаются в том, что, осваивая ремесло, ученики преодолевают свои внутренние страхи.

Но делают они и профессиональные успехи. Так, бывший выпускник школы-интерната №1 Николай Дементьев поступил в колледж и сейчас учится на столяра, работает с керамикой. До этого он два года посещал группу трудовой реабилитации.

Выпускник Руслан Идиятуллин после занятий в ГТР устроился курьером и совмещает это с работой в деканате одного из вузов Москвы.

Их пример вдохновляет других ребят, которые еще проходят курс в группе трудовой реабилитации. Сейчас там занимаются восемь ребят, двое из которых раньше обучались только на дому.

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До недавнего времени в мастерской ребята выполняли лишь внутренние заказы школы-интерната. Однако в сентябре группа трудовой реабилитации представила свои работы на фестивале «Добрая Москва», где они были отмечены благодарственным письмом.

По словам Никиты Сатанина, развитием проекта и выходом на новый уровень может стать партнерство с предприятиями и организациями, которые готовы предоставить ГТР возможность применить полученные знания на практике в условиях реальной работы по трудовому договору. То есть, проще говоря, готовы помочь с работой. Незрячие выпускники коррекционных классов хотят и могут трудиться.

Особым спросом сейчас пользуются табуретки из сосны, изготовленные в мастерской. А вскоре ребята начнут делать разделочные доски из дуба.

«Пытаемся наладить сотрудничество с магазином «Авоська дарит надежду». Мы ждем в гости их представителя, чтобы наши ребята смогли научиться плести авоськи на продажу», - рассказывает Никита Сергеевич.

По его словам, мастерской не хватает больше всего именно делового партнерства. Ребята учатся делать вполне конкурентоспособную продукцию, пусть и не в промышленных масштабах. И хочется, чтобы сделанное их руками радовало других людей. Например, новогодняя елочка или яркая головоломка, которую можно подарить ребенку или коллеге по работе.

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