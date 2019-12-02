РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, по вине которого в ДТП погибла женщина, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

Первого декабря на 50 километре Старосимферопольского шоссе автомобиль ВАЗ столкнулся с тягачом Volvo. По предварительной версии, житель Тверской области за рулем Volvo совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ.

«В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель госпитализирован. Следственным управлением УМВД России по Подольску в отношении водителя, управлявшего тягачом Volvo, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – говорится в сообщении.