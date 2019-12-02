РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Жители городского округа Люберцы подали порядка 800 обращений на портал «Добродел» в ноябре, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«776 обращений поступило от люберчан в ноябре. Чаще всего жителей интересовали вопросы начисления платы за ЖКУ и уличного освещения», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что все обращения обрабатывают в нормативные сроки.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.