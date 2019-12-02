РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 2 дек. В подмосковных Котельниках 4 декабря пройдет программа, приуроченная к Международному дню инвалидов, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас 4 декабря в Дом культуры «Силикат» на программу «Пусть наша доброта согреет ваши души». Она посвящена Международному дню инвалидов», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что начало программы состоится в 14:00.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства – члены ООН проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.