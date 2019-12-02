РИАМО - 2 дек. В столичном магазине сети «Читай-город» в ТРЦ «Европейский с 4 по 6 декабря три автора, пишущих на разные темы, презентуют свои книги, вход на встречи свободный, говорится в сообщении пресс-службы книжной сети.

«Приглашаем на встречу с Анастасией Постригай, искусствоведом, основательницей самого популярного в России паблика об искусстве @op_pop_art (540 тысяч подписчиков) и автором книги «Арт-шпаргалка: как понимать искусство», - говорится в сообщении.

Встреча пройдет 4 декабря в 19:00. Новая книга Постригай станет для читателя гидом по миру искусства всех эпох. Читая «Арт-шпаргалку: как понимать искусство», можно совместить приятное с полезным: расширить кругозор и получить эмоции от чтения художественной литературы.

5 декабря в «Читай-городе» состоится мастер-класс, посвященный выходу книги психолога Владислава Чубарова «Погружение в себя». Автор поможет заглянуть вглубь своей личности и ответить на важные вопросы о самооценке, призвании, любви, счастье. Начало в 19:00.

Модель и блогер Урсула Ким представит книгу «Марафон: 21 день без сахара». Она расскажет, как побороть зависимость от сладкого и продержаться 21 день без сахара. Также Ким, которая уже два года живет без сладкого, расскажет какие изменения произошли с ее внешностью и настроением за это время. Начало в 19:00.