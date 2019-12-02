РИАМО - 2 дек. 41-летняя жительница Коломны родила девятого ребенка, роды принимали в Коломенском перинатальном центре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок родился в положенный срок. Новорожденной дали имя Мария.

«Все девять родов у пациентки прошли самопроизвольно через естественные родовые пути. В центр она поступила со схватками и родила менее чем за три часа. Вес малышки составил 3,8 килограмма, а рост 52 сантиметра. Я желаю этой большой семье здоровья, пусть каждый день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события», - сказал исполняющий обязанности главного врача центра Игорь Хазов.

Малышка и ее мама чувствуют себя хорошо. Они уже покинули медицинское учреждение. В выписке из роддома приняли участие трое братьев и пять сестер новорожденной.