РИАМО - 2 дек. По итогам соревнований между студентами «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подмосковная команда привезла 20 медалей различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Завершился III Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Подмосковные студенты завоевали 16 медалей: пять золотых, четыре серебряных, семь бронзовых. Кроме того, четыре медали у юниоров (14-16 лет): две золотых, одна серебряная, одна бронзовая», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, высшие награды получили участники из Подмосковья в семи компетенциях: сетевое и системное администрирование, моделирование для компьютерных игр, разработка виртуальной и дополненной реальности, преподавание в основной и средней школе, преподавание в младших классах.

«Наша команда показала прекрасные результаты. Спасибо всем призерам и победителям. Особенно хочется отметить золотых медалистов: Дарью Седову, Дарью Илларионову и Игоря Сидорова из университета «Дубна», Илью Аряшева из МГОУ, Дарью Тятых из ГГТУ и наших юниоров - Александра Горшкова и Руслана Фролова», – добавила Каклюгина.

Финал чемпионата прошел по 50 компетенциям, в них приняли участие 400 студентов из 70 образовательных организаций высшего образования. Впервые в чемпионате принимали участие студенты иностранных вузов.