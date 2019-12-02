РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Новая школа на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска примет первых учеников в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники областного ведомства провели выездное совещание по вопросу завершения строительства общеобразовательной школы на 825 мест на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска. В совещании приняли участие представители администрации округа и подрядной организации.

«В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, устройство вентиляционной системы, а также благоустройство прилегающей территории. Министерством строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставлена задача – завершить работы на объекте в установленные сроки. Ввод объекта образования намечен на конец 2019 года. Новая школа откроется в 2020 году», – говорится в сообщении.

В новом здании школы общей площадью более 13,5 тысяч квадратных метров предусмотрены 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, малый и большой спортивные залы, актовый зал для общешкольных мероприятий, библиотечный центр, медицинский пункт, а также административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся места отдыха, физкультурно-спортивная и игровая, хозяйственная и учебно-опытная зоны. Предусмотрены работы и по комплексному озеленению территории.

Новый объект образования будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.