РИАМО - 2 дек. В одном из дворов Зеленоградского округа Москвы автомобиль сбил женщину, идущую с ребенком на руках, она получила переломы обеих ног, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«В Зеленограде произошло ДТП. Женщина несла трехлетнего ребенка на руках, чем загородила себе обзор, пересекая дворовую территорию, при этом водитель транспортного средства даже не попытался притормозить перед идущим пешеходом», - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали с переломами обеих ног. У ребенка диагностировали незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Госавтоинспекция призывает водителей быть очень внимательными при проезде дворов и соблюдать минимальную скорость. Пешеходам рекомендовали быть осторожными, не выходить внезапно на проезжую часть, быть более внимательными к своим детям, обеспечивать видимость, используя светоотражающие элементы.