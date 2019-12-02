РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 дек. Школьникам подмосковных Котельников на акции «Тренировка с чемпионом» показали основы тхэквондо, сообщила «РИАМО в Люберцах» директор школы №1 Татьяна Баранова.

«Второго декабря в Котельниковской школе №1 имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова прошел третий этап регионального проекта РОО «РосМолСпорт МО» «Тренировка с чемпионом». Чемпион мира восточных единоборств и боевых искусств по версии ICFMA Сергей Зубков показал детям основы тхэквондо», – сказала Баранова.

Она пояснила, что ребятам показали пояс и Кубок чемпиона мира восточных единоборств и боевых искусств по версии ICFMA. Затем Зубков показал видеоролик про тхэквондо и рассказал, почему выбрал этот вид спорта, который закалил его характер и научил идти до конца к цели.

По словам Барановой, после разминки школьникам показали основы ударной техники тхэквондо и стойки.

Мероприятие организовано Котельниковской школой №1 и «РосМолСпорт Московской области» под патронажем главы городского округа Котельники Андрея Булгакова и при поддержке совета депутатов муниципалитета.