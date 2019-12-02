РИАМО - 2 дек. Свыше 470 московских пар сыграют свадьбу в канун Нового года, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

«Более 470 пар подали заявление на регистрацию брака 31 декабря», - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что около тысячи пар поженятся 27 и 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве большой ажиотаж вызвала красивая дата с повторяющимися цифрами – 20.02.2020. Из-за нее в один день в ЗАГСы подали заявление более 300 влюбленных пар.

В 2019 году также стала очень популярной дата, в которой сочетались три девятки и три нуля – 09.09.2019. В тот день брак заключили более 700 пар. Весьма популярными для бракосочетания в народе являются Новый год и 8 марта, а также День любви, семьи и верности.