РИАМО - 2 дек. В Московское областное УФАС России поступила жалоба на действия ГКУ МО «Региональный центр торгов» при организации аукциона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На основании жалобы ООО «Москоу бизнес консалтинг» рассмотрит действия ГКУ МО «Региональный центр торгов» при организации аукциона на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых – гравийно-песчаных пород и суглинков на участке Моревского месторождения площадью 114,5 гектаров», - говорится в сообщении.

Данный участок находится в 1,9 километра юго-западнее деревни Лызлово Рузского городского округа.

В жалобе указывается, что организатор торгов допустил нарушения в документации об аукционе при описании предмета торгов и порядка перечисления размера единовременного платежа за право пользования соответствующим участком недр.