РИАМО - 2 дек. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон, по которому преимущество при зачислении детей в детские сады и начальную школу дается тем ребятам, у кого братья и сестры уже учатся в этих учреждениях, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение в детский сад и начальную школу, в которых уже учатся их братья и сестры», - говорится в сообщении.

Данный документ направлен на развитие системы господдержки семей с детьми. Ожидается, что закон будет способствовать укреплению развитию института многодетности и укреплению семьи. Кроме того, это позволит обеспечить право детей на достойные условия воспитания и всестороннего развития