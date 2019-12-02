РИАМО - 2 дек. Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Николай Валуев открыл в понедельник дебаты о генной инженерии и использовании пластика в рамках третьего экологического форума «СтЭКОвка» в Московской областной думе, передает корреспондент РИАМО.

«Программа, которая была до сегодняшней минуты, была очень интересна. Вопросы экологии, как и вопросы добра, должны быть с кулаками. Мы уже имеем дело с огромным количеством свалок, с парниковым эффектом. Каждому нужно начинать с себя. Эти дебаты, мне самому интересно в них поучаствовать. Тема очень горячая и не даст нам отдыхать», - сказал Валуев.

Он отметил, что в борьбе за экологию нельзя стоять на месте, так как упущено очень много времени.

Дебаты будут проходить по трем темам: отказ от пластика, производство из вторичного сырья и генная инженерия.

Также в ходе форума прошло награждение экоактивистов. Дипломом Московской областной думы за высокий профессионализм и плодотворную работу по экологическому воспитанию молодежи были наградили заместителя декана факультета прикладной экономики и коммерции, доцента кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Андрея Авраменко, руководителя эколого-просветительского проекта по сбору макулатуры «Бумажный БУМ» Ирину Таняшину, руководителя эколого-просветительского проекта «Хранимиры» Александру Кудзагову.