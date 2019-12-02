РИАМО - 2 дек. Следователи предъявили обвинение женщине, которая заказала убийство знакомой из-за личной неприязни, злоумышленницу задержали в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщала, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что предполагаемая жертва была против сожительства и отношений девушки со своим братом.

«Следователем следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области 31-летней местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на приготовление заказного убийства знакомой по найму либо из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая нашла исполнителя, который согласился на преступление за 170 тысяч рублей, но сдал заказчицу полицейским.

«29 ноября 2019 года после того как, так называемый исполнитель убийства сообщил заказчице о совершении преступления и представил ей доказательства в виде видеозаписи с инсценировкой, женщина была задержана при передаче денежных средств», – отмечается в материале.

На допросе обвиняемая призналась в подготовке преступления и все рассказала. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.