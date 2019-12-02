РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Вокально-хоровой конкурс «Гармония звука» состоится 3 декабря в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«3 декабря в школе №53 поселка Октябрьский в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет вокально-хоровой конкурс «Гармония звука». В нем примут участие группы, дуэты и хоры. Всего заявлено порядка 15 участников, где самыми младшими вокалистами будет группа «Домисольки» (6 лет), а самыми старшими - участники ансамбля «Дети войны», - говорится в сообщении.

Жюри оценит качество исполнения, многоголосье и стилистику. Всем участникам вручат дипломы и памятные подарки. Также будут определены победители и обладатели Гран-при.

Всех желающих приглашают поддержать конкурсантов. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Первомайская, дом №22, актовый зал школы №53. Начало в 18:00.