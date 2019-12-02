РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Участок на Спортивном проезде в микрорайоне Климовск Подольска по требованию Госадмтехнадзора Московской области очистили от навалов мусора, оставшегося в ходе эксплуатации и ремонта транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела №35 территориального управления надзорного ведомства.

В Госадмтехнадзоре Московской области подвели итоги месяца по результатам действий инспекторов в привлечении к административной ответственности по фактам загрязнения территорий в ходе эксплуатации и ремонта транспортных средств. Так, за ноябрь были очищены такие территории в 25 муниципальных образованиях Подмосковья.

«Например, в городском округе Ступино приведены в порядок дороги при выезде транспортных средств с места проведения земляных работ, участки, загрязненные вследствие отсутствия пунктов мойки колес по адресам: улица Ситенка, дом №12, на автодороге Ступино - Малино, выезд с поля в районе деревни Бурцево, на улице Горького, дом №16 и другим. В микрорайоне Климовск Подольска благодаря сотрудникам надзорного органа был очищен участок на Спортивном проезде, вблизи ограждения территории дома №1, корпус 1 по Больничному проезду», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в городском округе Серпухов благодаря инспекторам ведомства очищены межквартальный проезд от дома №36 до дома №26 по улице Береговая, на улице Юбилейная, дом №2, подъездной путь к контейнерной площадке.