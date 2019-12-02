РИАМО – 2 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о продолжении работы по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», вопрос ее применения находится на обсуждении, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором приводится список предпринимателей, попавших под статью «Организация преступного сообщества или участие в нем». Бизнес-омбудсмен также рассказал о затягивании реализации поручений главы государства по статье 210 УК РФ.

«Я не думаю, что он имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует и неоднократно затрагивался на совещании с участием главы государства. Давались поручения президента. Работа ведется по этой теме», — сказал Песков.

По его словам, в настоящий момент поступает множество предложений по реформации статьи, идет обмен мнениями среди профильных ведомств.

До этого Путин призвал не применять указанную статью по отношению к обычным бизнес-структурам. Президент подчеркивал, что необходимо облегчить работу бизнеса в России. Более того, он отмечал, что добросовестный предприниматель не должен постоянно «ходить под статьей» и все время ощущать риск уголовного или административного наказания.