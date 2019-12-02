РИАМО - 2 дек. Открылся новый сезон премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, победители смогут получить до пяти премий в 1 миллион рублей каждая, заявки принимают до 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Заявки будут рассмотрены экспертным жюри премии.

«Задача премии – поощрить самые знаковые и качественные проекты года и, таким образом, обозначить для профессионального сообщества и широкой общественности ориентиры работы на будущее. Мы не говорим об одном стиле, цвете или материале. Мы говорим об общей концепции развития отрасли. Чтобы полностью соответствовать этой задаче премия должна быть такой же мобильной, как и рынок, и гибко реагировать на новые запросы городской среды», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов возглавляет жюри премии, в которое также входят участники архитектурного совета Москвы, урбанисты и представители профильных СМИ, приглашенные эксперты. Каждый год жюри пополняется новыми участниками. Кроме того, ежегодно формируется новый список номинаций.

Подать заявку на Архитектурную премию Москвы может любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в году, предшествующему году вручения награды.

Все заявки проходят процедуру двухэтапного отбора: на первом этапе экспертное жюри формирует пул лучших объектов и лист номинаций текущего года, на втором – из списка номинантов выбираются победители.

«Я очень рад, что с 2017 года премия получила статус награды мэра Москвы. Это не только подчеркивает ее высокий статус, но и говорит о том, что работа архитекторов и ее значение отмечены на уровне правительства и руководства города», – отметил Кузнецов.

Зародилась Архитектурная премия Москвы в 2017 году. Ее присуждают за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений. В премии 2019 года в финал прошел 21 проект в четырех номинациях.

До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты года в рамках «Премии Архсовета Москвы».