РИАМО - 2 дек. В Подмосковье определили елку, которая будет украшать Соборную площадь Московского Кремля на новогодних праздниках, среди десятков претенденток предпочтение отдали 90-летней ели из Можайского округа, сообщила РИАМО в понедельник официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

«К выбору главной новогодней елки страны специалисты управления делами президента Российской Федерации совместно с правительством Московской области приступили еще летом. По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области», - сказала Крылова.

Возраст дерева из Бородинского лесничества составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

Крылова уточнила, что дерево срубят в торжественной обстановке 13 декабря, а 15 декабря главную новогоднюю ель страны отправят автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля.

На прошлый Новый год главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья (ныне – городской округ Щелково). 100-летнее дерево имело длину 27 метров и диаметр ствола 60 сантиметров. Новогоднюю красавицу украшали 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.