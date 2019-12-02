РИАМО - 2 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил еще раз проверить готовность техники перед зимним сезоном, для региона это имеет принципиальное значение, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом правительства региона. Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено готовности уборочной техники к зимнему сезону.

«В первые дни зимы стоит еще раз обратить внимание на готовность сил, техники перед большим зимним сезоном. Мы обязательно должны проверить все, что касается муниципальной уборочной техники, это для нас имеет принципиальное значение», - подчеркнул Воробьев.

В рамках губернаторской программы за последние 6 лет в регионе закуплено 1304 единицы уборочной техники. Также в Подмосковье работают 18489 дворников.