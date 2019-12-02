РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Спортсменки из подмосковных Люберец одержали победу в чемпионате Московской области по волейболу, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа Владимир Сурков.

Во Дворце спорта «Триумф» Люберец 1 декабря состоялся чемпионат Московской области по волейболу среди женских команд.

«Люберецкие волейболистки сразились с командой из города Дубна. По итогу встречи наши спортсменки одержали уверенную победу», - отметил Сурков.

Он добавил, игра закончилась со счетом 3:1.

«Поздравляем наших волейболисток и их тренера Ларису Шукалову», - заключил Сурков.