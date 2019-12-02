РИАМО (Мытищи) - 2 дек. Выставка картин народного художника России Андрея Полюшенко открылась для всех желающих в ДК «Яуза» в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте Дворца культуры.

«Выставка картин «Небесный художник»народного художника России, заслуженного деятеля искусст приурочена к его 108-летию и 90-летию Подмосковья. Выставка продлится с 1 по 15 декабря, посетить ее можно с 12:00 до 19:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Андрей Полюшенко - советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, участник художественных выставок с 1936 года. Картины художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Мытищинском историко-художественном музее. Полюшенко похоронен в Мытищах на Волковском кладбище.

Мероприятие проходит по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом 2А, ДК «Яуза».