РИАМО – 2 дек. Кандидат медицинских наук, заведующая отделением отоларингологии Наталья Калинина поддержала запрет на пластиковые ушные палочки, который ввели в Англии, сообщает aif.ru.

Медик считает, что от такого предмета гигиены больше вреда, нежели пользы.

«Во-первых, частое использование ватных палочек раздражает серные железы и способствует увеличению выработки серы (а это может стать причиной образования пробок). Во-вторых, сера скапливается у наружного слухового прохода (откуда ее можно легко удалить пальцем). Пользуясь палочками, вы проталкиваете серу глубже, что также чревато образованием пробок», - сказала Калинина.

Она также отметила, что резкие и неаккуратные движения палочкой могут травмировать ухо.

Ранее подмосковные врачи рассказали о том, почему в носу может развиться грибок. Как отметили медики, это может произойти из-за стоматологического вмешательства. Грибок из носа удаляют хирургическим путем, а затем промывают носовую пазуху антисептиком.