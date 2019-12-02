РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проинструктировали водителей «Водоканала» о правилах и особенностях дорожного движения в зимний период, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекторы Подольска на днях провели лекцию по правилам дорожного движения с водительским составом МУП «Водоканал». В связи с особенностями осенне-зимнего периода времени основной темой занятия стало обсуждение вопросов по безопасности при управлении транспортными средствами, в том числе и личными: правильный выбор скорости, правила проезда дворовых территорий и мест, где возможно неожиданное появление пешеходов, в том числе и мест остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Особое внимание водительского состава было обращено на ситуацию с пешеходами.

«Сейчас, когда произошло уменьшение светового дня, водителям необходимо быть предельно внимательными и аккуратными. Это касается не только проезда пешеходных переходов, но и в жилых массивах, и во дворах, где из-за припаркованного транспорта может выбежать пешеход. Пешеходу, в свою очередь, также не стоит рассчитывать на внимательность водителя, доверяя ему свою жизнь и здоровье, а необходимо убеждаться в отсутствии автомашины», - заключается в материале.