РИАМО - 2 дек. В этом году в Московской области начнут строить обход Лобни и реконструировать Лобненское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона. На нем обсуждался комплекс вопросов, связанных с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.

«Мы открыли ряд объектов - обход Сергиева Посада, путепровод в Балашихе, мост в Щелкове. На очереди Зенинское шоссе и разворотная петля в Красногорске. Большое внимание уделяем Красногорску, в этом году началась реконструкция Путилковского шоссе», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что к концу года начнется реконструкция Лобненского шоссе и строительство обхода Лобни.