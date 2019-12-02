РИАМО - 2 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что до конца текущего года в регионе планируют закрыть мусорные полигоны в Егорьевске и Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор провел совещание с руководящим составом областного правительства. На нем была подчеркнута важность внедрения современной системы переработки и утилизации отходов, которая должна заменить практику складирования мусора на полигонах.

«Важные победы, которые мы начали фиксировать в сфере экологии, - закрытие старого полигона «Воловичи», на следующей неделе закрываем городскую свалку в Егорьевске - и это не все. Полигон, который беспокоит жителей Дмитровского городского округа, - «Непейно» также стоит в плане этого года на закрытие», - отметил Воробьев.

Он уточнил, что закрытие полигонов стало возможным благодаря инвестиционной активности региональных операторов во взаимодействии с органами государственной власти.

«Современные комплексы по переработке отходов представляют собой совершенно иной вид сортировки и переработки мусора и соответствуют высоким мировым стандартам. Будем дальше двигаться в этом направлении, в следующем году должно открыться еще порядка 5-7 больших комплексов, это позволит закрыть оставшиеся мусорные полигоны, которые беспокоят жителей», - подчеркнул губернатор.

В Коломенском городском округе 29 ноября закрыли мусорный полигон «Воловичи», который эксплуатировался почти 30 лет. Общий объем принятых с 1990 года отходов оценивается в 2,3 миллиона тонн. Суммарная площадь полигона составляет 23,1 гектара.

Закрытие мусорного полигона «Егорьевский» планируют на 12 декабря. Свалка работает уже около 50 лет. Также 14 декабря будет запущен новый комплекс по переработке отходов.