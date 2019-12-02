РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 дек. Подрядчик отремонтировал 70 квадратных метров резиновой плитки в детском игровом городке в парке микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Детского парка в микрорайоне Климовск в настоящее время завершаются работы по установке нового детского игрового городка в виде корабля, также дополнительно установлены новые качели типа «гнездо», двойные качели, балансир и карусель. Всего было отремонтировано 70 квадратных метров резиновой плитки», – говорится в сообщении.

Также параллельно завершаются работы и по монтажу тренажеров с навесом.