РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Жители одного из домов на улице Парковая в Подольске остались без газа из-за несанкционированного подключения газовой колонки, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управляющей компании МУП «ЖПЭТ №2».

В доме №5А по улице Парковая с 14 ноября из-за нарушений был отключен от газоснабжения подъезд №1. После повторной проверки дома, проведенной 30 ноября, от газа был отключен весь дом.

«В ходе проверки выяснили, что один из жильцов несанкционированно подключил газовую колонку, в результате вода попала в домовой газопровод. Газовщики были вынуждены отключить от газа весь дом. В настоящее время ведутся работы. Работникам необходимо попасть в каждую квартиру», - сказал сотрудник.

Он отметил, что подача газа возобновиться только после проверки всех квартир.