РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Следственный комитет проведет проверку по факту нарушения прав инвалидов в Королеве, мошенники обманом завладели квартирой пенсионерки, сообщается на сайте СК РФ.

Сюжет о людях с нарушением слуха в Королеве и Подольске, пострадавших от рук мошенников, вышел в эфире одного из федеральных каналов. Одна из пострадавших, проживающая в Королеве, утверждает, что ее знакомая попросила подписать неизвестные документы. В итоге выяснилось, что пенсионерка дала таким образом согласие на продажу своей квартиры. Согласно документам пострадавшая якобы получила за это денежные средства, чего на самом деле не было. И сейчас новая собственница высказывает угрозы в адрес пожилой женщины и требует ее выселения.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области незамедлительно организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав инвалидов, в рамках которой тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами. О ходе проверки Александр Бастрыкин поручил доложить в кратчайшие сроки и поставил ее результаты на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в Подольске, где пожилой мужчина, являющийся инвалидом по слуху, продал квартиру, несмотря на то, что в ней были прописаны трое несовершеннолетних внуков, и никого о сделке не уведомил. По мнению корреспондентов, мужчину также, возможно, мошенники вынудили поставить подпись в договоре купли-продажи.