РИАМО - 2 дек. В столице закончилось предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего москвича, который обвиняется в контрабанде и продаже наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел России.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан в одном из гаражей в поселении Мосрентген новой Москвы в момент сбыта наркотических средств и психотропных веществ», - говорится в материале.

Оказалось, что злоумышленник находился в федеральном розыске с июля 2018 года по подозрению в незаконном производстве, сбыте и распространении наркотиков.

«При осмотре гаража и личного автомобиля задержанного в специально оборудованных тайниках обнаружены пакеты с наркотическим средством – МДМА и психотропным веществом – амфетамином, общей массой свыше 6 килограммов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагается, что мужчина покупал наркотики в Королевстве Нидерландов и перевозил их через страны Евросоюза в Россию, где реализовывал крупными партиями.

На него было заведено уголовное дело, по которому велось расследование. Сейчас материалы обвинительного заключения направлены в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.