РИАМО - 2 дек. Животноводы Клина в следующем году устранят последствия от загрязнения почв, фирму уже оштрафовали на 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Виновником загрязнения почв оказалось ООО «АФ «Елгозинское», работники которого допустили протечку жидких отходов на землях сельхозназначения вблизи деревень Тархово и Дятлово.

«Общая площадь загрязнения превысила 500 квадратных метров. Разливы произошли из-за неудовлетворительного состояния хранилищ для жидких отходов, которые давно не ремонтировались», – говорится в сообщении.

Руководители компании пообещали, что в 2020 году капитально отремонтируют хранилища. Обстановка в Клину остается на контроле Минэкологии региона.

Предприятие по итогам расследования оштрафовали на 200 тысяч рублей, также фирма получила предписание устранить нарушения.