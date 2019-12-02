РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В подмосковном Подольске полицейские разыскивают 16-летнего подростка, который ушел из дома 27 ноября и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток. В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 27 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся Сергей Бровкин, 2003 года рождения. Приметы: славянская внешность, рост 170 сантиметров, глаза темно-зеленые, волосы темные. Из особых примет – на правом колене татуировка в виде буквы «Б», – говорится в сообщении.

Подросток был одет в шапку синего цвета, синюю спортивную толстовку, спортивные штаны коричневого цвета, серые кроссовки.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения розыскиваемого, просят сообщить по телефону дежурной части: 8(496)760-78-24 или 8(496)763-02-63», – поясняется в материале.