РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. В понедельник в Королеве состоялось открытие первого в городе клуба «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Клуб открыли по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Пионерская, дом №1/4. Почетными гостями открытия стали министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, глава Королева Александр Ходырев, народный артист РСФСР, Почетный гражданин Королева Лев Лещенко.

«В Королеве открылся первый клуб, который полностью соответствует нашим стандартам. У нас уже открыты в Подмосковье четыре клуба, но такой замечательный только в Королеве, и все другие будем ориентировать на вас. Хочу пожелать вам, чтобы жизнь у вас была насыщенной, творческой и здоровой. Поздравляю с открытием!» - сказала Фаевская.

В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры Королева могут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, дыхательной гимнастикой, танцами, пением, курсами компьютерной грамотности, физической культурой, творчеством, посещать бассейн и совершать туристические поездки по Подмосковью. В программе «Активное долголетие» участвуют более 1,2 тысячи пенсионеров Королева.

В самом клубе есть тихая гостиная, в которой расположены кинозал, зона караоке, зона для игры в шахматы, библиотека. Есть зона, где можно получить консультации медработника и расположено диагностическое оборудование. В клубе есть спортивная и творческая зоны, место для повышения компьютерной грамотности, где на помощь готовы прийти сотрудники МФЦ и волонтеры.

Для туристических поездок готовы три брендированных автобуса на 18, 16 и 9 мест.

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