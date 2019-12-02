РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 дек. В Подольске в ходе школы актива 30 юнармейских отрядов научились собирать и разбирать автоматы в «Доме юнармии», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«На базе Быковской школы в рамках открытия «Дома юнармии» на днях прошла III открытая школа актива юнармейский отрядов округа. Участие приняли 30 юнармейских отрядов, 28 из которых представляли Подольск, 1 отряд – городской округ Домодедово и 1 – Ленинский район. Участники школы прошли мастер-классы по сборке и разборке автомата и снаряжению магазина автомата Калашникова, строевой подготовке, стрельбе из пистолета и автомата», – говорится в сообщении.

Все полученные навыки и умения позволят командам подготовиться к соревнованиям слета «Патриоты Подолья», который пройдет в мае 2020 года.